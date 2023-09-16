Российские средства ПВО сбили два дрона над Калужской и Тверской областями

Ночью два беспилотника попытались совершить террористическую атаку, их действиям помешали средства ПВО.

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В Калужской и Тверской областях средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«16 сентября в ночное время пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - информирует ведомство.

Ранее вражеские беспилотники были замечены на территории Белгородской и Брянской областей. Средства ПВО сбили дроны, в результате атаки, по имеющимся данным, никто не пострадал.