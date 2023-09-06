МО РФ: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Пятого сентября около 23:30 была пресечена попытка киевского режима совершить теракт БПЛА самолетного типа на объектах на территории России.

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Вечером 5 сентября российские военнослужащие пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные перехватили украинский дрон над территорией Тверской области. БПЛА был сбит у села Завидово Конаковского района.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.