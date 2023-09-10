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В Белгородской области средствами ПВО сбили беспилотник

Елизавета Кондрикова
14:28 10.09.2023
Пострадавших в результате украинской атаки нет.
В Белгородской области средствами ПВО сбили беспилотник
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Сегодня в 14:00 в Белгородской области средствами ПВО удалось пресечь попытку ВСУ совершить атаку БПЛА, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - сообщило ведомство.

По сообщению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших в итоге атаки нет. Один из фрагментов дрона упал в огород частного жилого домовладения.

Ранее из-за падения украинского беспилотника эвакуировали пассажиров вокзала «Брянск I», вследствие падения дрона в одном из зданий железнодорожного вокзала было частично повреждено остекление. БПЛА был сбит на подлете к Брянску.

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