В Петербурге горит здание площадью не менее 1000 «квадратов»

Здание расположено во Фрунзенском районе города, онлайн-карты показывают, что по данному адресу расположен ресторан и торговый центр.

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Здание площадью не менее 1000 квадратных метров горит во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга по адресу улица Бухарестская, дом 47. Сообщение о пожаре поступило в 00:27 16 сентября, как информирует телеграм-канал Оперативный МЧС Петербурга.

«Происходит горение в здании размером 40х50, площадь уточняется. В 00:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС», - сообщили в ведомстве.

В ликвидации горения участвуют 10 единиц техники и 39 человек личного состава. Информации о пострадавших нет. Онлайн-карты показывают, что по данному адресу расположен ресторан и торговый центр.

Сутками ранее в Махачкале локализовали пожар в многоквартирном доме. Он находился в поселке Семендер, который входит в городской округ город Махачкала. Площадь пожара составила около 600 квадратных метров. Позже стало известно, что жильцов квартиры, в которой взорвался газ, не было в поселке, они находились в Москве.