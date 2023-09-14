В Махачкале локализовали пожар в многоквартирном доме

Дом находится в поселке Семендер, который входит в городской округ город Махачкала. Площадь пожара - около 600 квадратных метров.

© Фото: ГУ МЧС России по Дагестану

Пожар в махачкалинском многоквартирном доме локализован. Об этом проинформировали местные власти.

Немногим ранее мы сообщали о взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Семендер. После этого он загорелся.

По информации дагестанского ГУ МЧС, причиной пожара стал взрыв газового баллона. Это произошло на 4 этаже, после огонь перекинулся на 5 этаж и крышу. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.