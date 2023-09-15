Хозяева квартиры под Махачкалой в момент взрыва газа были в Москве

Газ взорвался на 4 этаже, после чего перекинулся на мансардный этаж.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ГУ МЧС России по Дагестану

С места происшествия в пригороде Махачкалы поступила обновленная информация. Пожарные службы уже эвакуировали более 60 человек, в том числе и тех, кто просили о помощи. Корреспондент «Звезды» с места событий сообщила, что самих жильцов в квартире, где произошел взрыв, не было.

«Жители этого дома сообщили, что в квартире, в которой произошел взрыв, никого не было. Хозяева дома сейчас находятся в Москве. И вот так, по счастливой случайности, пострадавших нет», - рассказала Умай Ибрагимова.

Взрыв произошел на 4 этаже жилого дома, после чего огонь перекинулся на мансардный этаж. Немногим ранее пожар удалось локализовать.

Площадь его составила порядка 600 квадратных метров. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.