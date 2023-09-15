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Шойгу потребовал улучшать боевые возможности и защищенность Ка-52М

08:45 15.09.2023
Министр обсудил модернизацию боевых машин в ходе совещания с руководством завода «Прогресс».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Боевые возможности ударных вертолет Ка-52М необходимо улучшать, так же как и защищенность их экипажа. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время визита в Приморье, где расположены заводы «Звезда» и «Прогресс».

О необходимости улучшения боевых машин министр бороны заявил во время совещания с руководством завода «Прогресс».

Напомним, что 15 сентября Шойгу совершил рабочую поезду на предприятия ОПК на Дальнем Востоке. Министр проверил ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Звезда», где потребовал сделать все возможное, чтобы завершить ремонт и модернизацию атомных подводных крейсеров. Затем был совершен визит на Арсеньевский завод «Прогресс», где производятся Ка-52.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

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