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Глава Роскосмоса Борисов назвал причину крушения «Луны-25»

Елизавета Егорова
22:53 15.09.2023
Акселерометр на «Луне-25» разбился и не передал двигателю необходимую информацию для завершения работы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: roscosmos.ru
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Космический аппарат «Луна-25» потерпел крушение из-за неисправных акселерометров, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Прибор разбился, поэтому не смог передать нужные сигналы для завершения работы двигателя.

«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает изменение скорости. Причина - акселерометры не включились», - сказал глава организации на пресс-конференции.

Борисов добавил, что сейчас выясняют точные причины инцидента. На данный момент есть 16 версий крушения, и специалисты успели проверить 11 из них. Точный ответ госкорпорация планирует дать до конца сентября.

Напомним, что «Луна-25» прекратила свое существование в конце прошлого месяца, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал «не рвать на себе волосы», так как эта ситуация нужна того, чтобы в дальнейшем исправить ошибки.

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