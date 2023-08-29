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Песков призвал не рвать на голове волосы из-за падения «Луны-25»

Вероника Волосунова
12:53 29.08.2023
Пресс-секретарь президента заявил, что необходимо учесть ошибки с «Луной-25» и продолжить освоение космоса.
Песков призвал не рвать на голове волосы из-за падения «Луны-25»
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости
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Из-за падения «Луны-25» не стоит рвать волосы, нужно воспринять ситуацию как опыт - проанализировать ошибки и продолжить осваивать космос дальше, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что освоение космического пространства, реализация сложных космических программ не бывает без сбоев, это не повод для того, чтобы отчаиваться, для того, чтобы рвать на себе волосы - это лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз», - добавил он.

Песков добавил, что путь к звездам лежит через тернии, поэтому ничего страшного в падении «Луны-25» нет - необходимо продолжать российскую космическую программу, уникальную в своем роде, которая содержит изучение естественного спутника Земли.

«Главное не останавливаться, и значит, что планы достаточно амбициозные, и они будут реализовываться дальше», - отметил Песков.

Российская исследовательская станция «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Уже к 21 августа космический аппарат должен был приземлиться на поверхности Луны, чтобы изучать и анализировать лунный грунт, а также определить факт наличия воды на естественном спутнике Земли. Но 19 августа стало известно о нештатной ситуации на борту «Луны-25», после аппарат так и не вышел на связь.

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