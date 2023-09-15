Мария Андреева наблюдала за пуском «Союза» с главой Роскосмоса Борисовым на Байконуре

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Лицеистка из Ростова-на-Дону Мария Андреева, которую президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил на запуск «Союза МС-24», наблюдала за пуском корабля с Генеральным директор Роскосмоса Юрием Борисовым на Байконуре.

Напомним, что пилотируемый корабль «Союз МС-24» успешно стартовал с космодрома Байконур. В Роскосмосе сообщили, что «Союз» успешно оказался на околоземной орбите.

До этого девятиклассница Мария Андреева, которая три года занимается разработкой спутников приехала на космодром Байконур. Девочка поделилась с нами, что увидеть запуск космического корабля было ее давней мечтой. Ее осуществил президент России Владимир Путин, пригласив лицеистку во время личной встречи на запуск «Союза МС-24».