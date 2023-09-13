Путин пригласил девятиклассницу из Ростова-на-Дону на пуск «Союза МС-24»

Президент России подарил школьнице, которая уже три года занимается спутникостроением, стартовый ключ управления пуском.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин пригласил девятиклассницу из Ростова-на-Дону Марию Андрееву посмотреть пуск пилотируемого корабля «Союз МС-24», который состоится 15 сентября с Байконура.

«У тебя маленькая космонавтика, а здесь большая. Мы вчера с ним разговаривали (с Юрием Борисовым, главой Роскосмоса. - Прим. ред.), сказал, если хочешь, можно съездить на пуск», - сказал Путин во время встречи с ученицей на Восточном.

Путин добавил, что на запуске будет смешанный экипаж. Глава государства также назвал пуск 15 сентября «большим событием». Гендиректор Роскосмоса пообещал, что возьмет школьницу с собой.

Российский лидер также подарил Андреевой стартовый ключ управления пуском, чтобы она «надежно управляла всеми пусками».

Мария Андреева учится в 9-м классе Классического лицея Ростова-на-Дону. Она участвовала в открытом уроке «Разговор о важном», который президент России провел 1 сентября. Андреева рассказала в тот день, что на протяжении трех лет занимается спутникостроением и даже участвовала в разработке первого донского спутника, запуск которого недавно состоялся. Школьница добавила, что сейчас вместе со своим лицеем и Московским институтом электроники и математики она принимает участие в разработке первого в России спутника, на котором установят дата-центр с технологией блокчейна.