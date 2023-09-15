Александр Серов опроверг слухи о реанимации Игоря Николаева

Ранее агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник в окружении артиста Игоря Николаева, что музыкант планово лежит в больнице . До этого в некоторых Telegram-каналах появилась новость, что российский композитор переведен в реанимацию , а врачи пытаются стабилизировать его состояние.

«Игорь лег на обследование. Очередное обследование, профилактика и так далее. Что там за паника такая!?», - сказал «Звезде» певец.

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