Александр Серов опроверг слухи о реанимации Игоря Николаева
По словам Александра Серова, Николаев проходит плановое обследование.
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Российский певец Александр Серов опроверг слухи о реанимации Игоря Николаева.
«Игорь лег на обследование. Очередное обследование, профилактика и так далее. Что там за паника такая!?», - сказал «Звезде» певец.
Ранее агентство ТАСС сообщило со ссылкой на источник в окружении артиста Игоря Николаева, что музыкант планово лежит в больнице. До этого в некоторых Telegram-каналах появилась новость, что российский композитор переведен в реанимацию, а врачи пытаются стабилизировать его состояние.