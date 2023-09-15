Источник опроверг слухи о реанимации Игоря Николаева

Музыкант Игорь Николаев сейчас планово лежит в больнице, источник опроверг слухи о его реанимации.

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Российский композитор и певец Игорь Николаев лежит в больнице в плановом порядке, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении музыканта.

«С ним все нормально, говорили вот только что. Он не в реанимации. Планово он в больнице», - цитирует ТАСС слова источника.

Ранее распространялась информация о том, что Николаева перевели в реанимацию. Telegram-канал Mash писал, что композитор перенес обширный инфаркт, после которого у него начались проблемы с сердцем.

В начале этого года были слухи о госпитализации певца. На их фоне менеджер Николаева Юлия Доронина заявила нашему телеканалу, что с ним все в порядке и он готовится ехать на гастроли.