Менеджер Игоря Николаева заявила о подготовке к гастролям на фоне слухов о госпитализации певца
СМИ ранее распространили информацию, что певец якобы попал в больницу с подозрением на инфаркт.
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У певца Игоря Николаева все хорошо, он собирается на гастроли. Об этом «Звезде» рассказала менеджер артиста Юлия Доронина.
«Лично сегодня с ним встречалась по работе, обсуждали рабочие вопросы. Все хорошо, все замечательно, собираемся на гастроли ехать», - сказала она.
Ранее в СМИ появилась информация, что Николаев госпитализирован с подозрением на инфаркт. Сообщалось, что это якобы уже второй приступ за последние два года.