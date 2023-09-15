Командир севшего в поле A320 рассказал подробности аварийной посадки

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Командир воздушного судна Сергей Белов в беседе со «Звездой» рассказал подробности экстренной посадки самолета Airbus A320 в поле в Новосибирской области. Пилот отметил, что, несмотря на стресс, он справился задачей - во многом благодарная опыту и хорошим учителям.

«Посадка прошла благополучно - спасибо наставникам нашим, которые учили нас и довели до автоматизма. Переживания были, но руки делают. После посадки воздушного судна, мной была дана команда на эвакуацию. Поблагодарю пассажиров за то, что они очень помогли и не было никакой паники - секунд за 30-40 произвели эвакуацию», - рассказал пилот.

После того как все пассажиры вышли из самолета, экипаж осмотрел салон, чтобы убедиться, что никто не остался. После этого Белов связался с Центром управления полетами и доложил о случившемся.

«Спустя минут 20 уже МЧС подъехало. Но первой подъехала женщина на лошади с повозкой - она была в шоке и не знала, что делать. Ну, конечно, много людей из деревень пришли - все предлагали помощь. Огромное спасибо всем за это», - рассказал Белов.

Напомним, что инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» произошел утром 12 сентября. Из-за сбоя в системе гидравлики экипаж принял решение посадить воздушное судно на ближайшее поле. В результате аварийной посадки никто серьезно не пострадал - несколько пассажиров получили ушибы. Всех людей из самолета эвакуировали в пункт временного размещения, и позже они были доставлены в Омск.