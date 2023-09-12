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У двух пассажиров севшего под Новосибирском самолета диагностировали ушибы

Алексей Курильченко
08:44 12.09.2023
Дети, находившиеся на борту самолета «Уральских авиалиний», не пострадали.
© Видео: Минздрав Новосибирской области © Фото: Минздрав Новосибирской области
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Медики, прибывшие к месту экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Новосибирской области, осмотрели пассажиров. Двум из них поставлен предварительный диагноз «ушиб», их направили в больницу на рентген. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Еще двое пассажиров обратились за помощью из-за повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Им была оказана помощь на месте, сообщается в Telegram-канале Минздрава Новосибирской области. Дети, находившиеся на борту самолета, не пострадали. Со всеми пассажирами самолета работают психологи.

Люди были эвакуированы в пункт временного размещения в Доме культуры райцентра. Там дежурят 25 медиков, в том числе терапевты и педиатры Убинской больницы.

Напомним, что самолет рейса Сочи - Омск совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области утром 12 сентября. Пассажиров рейса разместили в ближайшем населенном пункте. На борту находился 161 пассажир, в том числе двое младенцев возрастом меньше года.

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