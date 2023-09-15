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Валиева требует от CAS не аннулировать результаты и вернуть золото чемпионата РФ

Игнат Далакян
15:25 15.09.2023
Спортсменка требует того, чтобы срок дисквалификации составлял не более двух лет.
Валиева требует от CAS не аннулировать результаты и вернуть золото чемпионата РФ
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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Российская фигуристка Камила Валиева требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить ее результаты на Чемпионате России 2021 года, где спортсменка завоевала первое место, а также не аннулировать другие результаты, поскольку нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным. Об этом говорится в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда.

Российская фигуристка также требует того, чтобы срок отстранения составлял не более двух лет. В сообщении также отмечается, что Камила Валиева требует от CAS решения о том, что он не обладает юрисдикцией в отношений претензий Всемирного антидопингового агентства (WADA), ISU и РУСАДА, поскольку нарушение не было доказано.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве заявили, что РУСАДА аннулировала результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Чемпионате России 2022 года. Тем не менее организация отметила, что спортсменка не несет «никакой вины или халатности» за нарушение антидопинговых правил.

До этого РУСАДА проинформировал WADA об отсутствии вины Валиевой в допинг-скандале. Всемирное антидопинговое агентство выразило обеспокоенность этими выводами.

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