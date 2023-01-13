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В WADA заявили, что РУСАДА аннулировало результаты Валиевой на Чемпионате России 2022 года

Ян Брацкий
21:27 13.01.2023
Ранее Дисциплинарный комитет РУСАДА сообщил об отсутствии вины Камилы Валиевой в допинг-скандале на пекинской Олимпиаде прошлого года, о чем уведомил WADA.
В WADA заявили, что РУСАДА аннулировало результаты Валиевой на Чемпионате России 2022 года
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Российский антидопинговый комитет аннулировал результаты фигуристки Камилы Валиевой на прошлогоднем чемпионате России.

«Трибунал установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это "никакой вины или халатности". Таким образом, суд не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 г.)», - говорится в релизе.

Напомним, Валиева 25 декабря 2021 года стала триумфатором чемпионата России в Санкт-Петербурге. Компанию на пьедестале ей составили Александра Трусова, теперь получившая золото вместо Валиевой и Анна Щербакова, переместившаяся с третьего на второе место. Бронза у Аделии Петросян, ставшей тогда четвертой.

Ранее РУСАДА сообщило о невиновности Камилы Валиевой в допинг-скандале на пекинской Олимпиаде. Как сообщили в агентстве, Валиева не несет за это нарушение «никакой вины». В WADA пообещали обжаловать оправдательный вердикт в международном арбитраже.

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