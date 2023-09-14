На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян

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Глава МВД Эстонии призвал конфисковывать автомобили с российскими номерами, которые уже находятся на территории страны. В качестве альтернативы он предложил перерегистрировать личный транспорт. По словам чиновника, решение еще не принято и правительство ждет заключения налогово-таможенного департамента. В среду Таллин запретил автомобилям с российскими номерами пересекать границу, так как они подпадают под действие санкций ЕС.

На погранпереходе между Россией и Эстонией непривычно пусто. Раньше за сутки здесь проезжали тысячи автомобилей, теперь пускают только машины с европейскими номерами. Эстония для владельцев машин из России фактически закрыта

Российский Ивангород и эстонскую Нарву разделяет только река. Мост дружбы, что соединяет две страны, впору переименовывать - уже сутки, как Эстония, проявив неожиданную расторопность, бросилась исполнять очередное санкционное решение Евросоюза. Правда, даже сотрудник МИДа в интервью на эстонском телевидении затрудняется объяснить, чем его смысл.

Мужчину с инвалидностью, который хотел навестить сына в Таллинне, развернули прямо на погранпереходе - ему пришлось оставить машину на стоянке и перейти границу пешком. Супруги Александр и Зоя решили даже не пытаться проехать в Эстонию.

«Мать сейчас приехала, нам туда не проехать, хотя бы она перейдет сейчас границу, мы ее сейчас встретим. Не знаю, как объяснить, мы же сами оттуда, мы же жили там, оттуда приехали - просто хотят насолить больше россиянам, вот и все», - рассказывают супруги.

Пока в Эстонию можно пройти пешком и заехать на автобусе, грузовике и даже мотоцикле. При этом сегодня министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что уже находящиеся в стране авто с российскими номерами должны быть перерегистрированы, что гражданину России сделать практически невозможно, либо конфискованы. Каким образом - они еще не решили. Учитывая, что под запрет на ввоз могут попасть такие «предметы роскоши», как чемоданы, зубная паста и туалетная бумага, поездка в Европу для россиян может обернуться «грабежом на большой дороге».

«Непонятно чем этот запрет обоснован. Если он обоснован теми экономическими санкциями, под которые мы сегодня с вами попали, то это опять же такая ситуация, которая направлена напротив конкретных граждан, когда не в то время и не в то место поехали, но так не должно быть. Право не должно так работать. Право должно быть прозрачным и понятным для всех», - объясняет юрист Анастасия Рагулина.

В Германии сняты кадры, на которых хозяйка 4-х кокер-спаниэлей Ирина Беляева возвращалсь с международной выставки собак в Женеве. Ее машину с российскими номерами ночью на автобане остановили полицейские - почти, как в боевике. Показали бумаги на немецком и просто забрали машину на эвакуаторе. Домой пришлось возвращаться «на перекладных».

«То, что я русский человек, их наверно раздражало, потому что это как красная тряпка перед быком. Они не знали как меня спровоцировать еще на что-то. Может им хотелось увидеть другую сцену, но я была совершенно покорна, покладиста», - рассказала Беляева.

Лишать имущества россиян готовы четыре страны ЕС. Кроме Германии и Эстонии, это Латвия и Литва, чья таможня уже не пустила в страну полсотни авто с российскими номерами. Финляндия взяла паузу - конфисковать авто там пока не планируют, въезд - до сих пор разрешен. Хотя по мнению финского журналиста Кости Хейсканена, рано или поздно его Родина тоже «возьмет под козырек».

«Финляндией тоже управляют извне. Я считаю, что финское правительство совершенно недееспособно, потому что управляют англосаксы. США используют Финляндию в полном масштабе. Это полнейший маразм эта вся директива. Как у обыкновенных людей отнимать транспортные средства. В войне против обыкновенных россиян, как говорится все средства хороши, и это сейчас видно как раз то, что происходит в европейском сообществе», - рассказал Хейсканен.

Представители Евросоюза пытается «подсластить пилюлю», заявив, что пока по вопросу конфискации российских авто «нет универсального решения» - мол, каждая страна вправе действовать в соответствии со своими законами. В Италии, к примеру, россиян решили не прессовать , там отказываются следовать рекомендациям ЕС. Однако российский МИД рекомендует пока воздержаться от автомобильных поездок в Европу.

Ранее Финляндия не стала исполнять рекомендацию Европейского союза, запрещающую въезд гражданам России на зарегистрированных в РФ автомобилях. Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в страну.