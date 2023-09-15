По словам президента РФ, Штаты считают себя исключительной страной, что создает проблемы в международных отношениях.

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Киевский режим применяет американские кассетные боеприпасы несмотря на то, что ранее США называли их использование преступлением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко 15 сентября.

«Есть одна страна, которая считает, что она исключительная. Это Соединенные Штаты. Даже то, что она считает преступлением, она позволяет себе делать. Это ведь США применяют кассетные боеприпасы, в данном случае просто руками украинской армии... И именно это является главной проблемой сегодняшних международных отношений», - заявил Путин.

По словам президента, «исключительность» США не нравится многим другим странам, в том числе и американским союзникам.

Ранее издание New York Times сообщило, что кассетные боеприпасы, которые использует украинская сторона, не дают желаемого результата, поскольку российские оборонительные укрепления надежно защищены от таких ударов. В то же время обозреватель американского журнала The National Interest отметил, что из-за недостатка данных на поле боя украинские националисты могут навредить себе и мирным жителям при использовании данных боеприпасов.