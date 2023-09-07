NYT: кассетные боеприпасы ВСУ неэффективны против российских укреплений

Такие снаряды используются в основном против неприятельских войск на открытой местности, говорится в публикации.

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Кассетные боеприпасы, которые использует украинская сторона, не дают желаемого результата, поскольку российские оборонительные укрепления надежно защищены от таких ударов. Об этом пишет газета The New York Times.

«Кассетные боеприпасы... в значительной степени неэффективны против окопанных русских позиций», - говорится в сообщении, передает RT.

Отмечается, что подобные снаряды имеет смысл применять против войск на открытых участках.

Кассетные боеприпасы зачастую используют для поражения живой силы противника. Они состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и выбрасывают маленькие боеприпасы с осколочными или кумулятивно-осколочными элементами.

Кассеты можно выпускать с самолетов, из реактивной и ствольной артиллерии и ракетных комплексов. Однако такие средства поражения не всегда срабатывают и после окончания боевых действий представляют опасность для мирного населения.

Киев отчитался о получении кассетных боеприпасов от Вашингтона в июле. В ВСУ уверены, что их наличие поможет Украине изменить ситуацию на поле боя.