NYT: кассетные боеприпасы ВСУ неэффективны против российских укреплений Андрей Аркадьев Такие снаряды используются в основном против неприятельских войск на открытой местности, говорится в публикации. Кассетные боеприпасы, которые использует украинская сторона, не дают желаемого результата, поскольку российские оборонительные укрепления надежно защищены от таких ударов. Об этом пишет газета The New York Times. «Кассетные боеприпасы... в значительной степени неэффективны против окопанных русских позиций», - говорится в сообщении, передает RT. Отмечается, что подобные снаряды имеет смысл применять против войск на открытых участках. Кассетные боеприпасы зачастую используют для поражения живой силы противника. Они состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и выбрасывают маленькие боеприпасы с осколочными или кумулятивно-осколочными элементами. Кассеты можно выпускать с самолетов, из реактивной и ствольной артиллерии и ракетных комплексов. Однако такие средства поражения не всегда срабатывают и после окончания боевых действий представляют опасность для мирного населения. Киев отчитался о получении кассетных боеприпасов от Вашингтона в июле. В ВСУ уверены, что их наличие поможет Украине изменить ситуацию на поле боя.