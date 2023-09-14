В Дагестане произошел пожар в многоквартирном доме после взрыва газа
Примерная площадь пожара оценивается около 600 квадратов.
© Фото: ГУ МЧС России по Дагестану
В Дагестане многоквартирный жилой дом загорелся в поселке Семендер после взрыва газа. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике.
По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона на 4 этаже. После этого огонь перешел на 5 этаж и крышу.
Примерная площадь пожара - около 600 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет.