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NASA показало место вероятного крушения «Луны-25»

Дарина Криц
04:08 01.09.2023
Файл содержит два кадра, один датирован 27 июня 2020 года, второй - 24 августа 2023 года.
NASA показало место вероятного крушения «Луны-25»
© Фото: nasa.gov
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Американское космическое агентство NASA опубликовало снимки, на которых показано место вероятного падения российской станции «Луна-25». Фотографии сделал орбитальный аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

NASA показало фотоснимок нового кратера, который мог образоваться на Луне из-за столкновения с ее поверхностью космической станции. На опубликованном файле два кадра - один датирован 27 июня 2020 года, второй - 24 августа 2023 года.

Двадцатого августа стало известно, что «Луна-25» столкнулась с поверхностью Луны и прекратила свое существование. Роскосмос сообщил, что 19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты аппарата. Но в 14:57 по московскому времени связь со станцией прекратилась, попытки выйти на связь с ней не увенчались успехом.

После отмечалось, что место падения «Луны-25» установлено Институтом прикладной математики РАН. Автоматическая станция «Луна-25» упала в 42-километровом кратере Pontecoulant G в южном полушарии естественного спутника Земли 19 августа в 14:58 по московскому времени.

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