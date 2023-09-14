В стране и мире Корабль «Сергей Котов» отразил атаку пяти украинских безэкипажных катеров В Минобороны России сообщили о попытке Украины атаковать корабль Черноморского флота «Сергей Котов» пятью безэкипажными катерами. © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости Читайте нас на: Патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» отразил атаку пяти украинских безэкипажных катеров - все дроны противника уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны России. «14 сентября около 05.00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля», - говорится в сообщении ведомства. Минувшей ночью в воздушном пространстве Крыма были также уничтожены одиннадцать беспилотников ВСУ. Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика