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Корабль «Сергей Котов» отразил атаку пяти украинских безэкипажных катеров

07:32 14.09.2023
В Минобороны России сообщили о попытке Украины атаковать корабль Черноморского флота «Сергей Котов» пятью безэкипажными катерами.
Корабль «Сергей Котов» отразил атаку пяти украинских безэкипажных катеров
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» отразил атаку пяти украинских безэкипажных катеров - все дроны противника уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны России.

«14 сентября около 05.00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. В ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля», - говорится в сообщении ведомства.

Минувшей ночью в воздушном пространстве Крыма были также уничтожены одиннадцать беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов. 

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