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МО РФ сообщило об уничтожении одиннадцати беспилотных летательных аппаратов над Крымом

07:08 14.09.2023
Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым.
МО РФ сообщило об уничтожении одиннадцати беспилотных летательных аппаратов над Крымом
© Фото: ТРК «Звезда»
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14 сентября около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым.

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