МО РФ сообщило об уничтожении одиннадцати беспилотных летательных аппаратов над Крымом
Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым.
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14 сентября около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым.