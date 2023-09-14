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Богомаз заявил, что при уничтожении БПЛА над Брянской областью пострадавших нет

Марина Крижановская
02:09 14.09.2023
Губернатор поблагодарил подразделения ПВО за их успешную работу.
Богомаз заявил, что при уничтожении БПЛА над Брянской областью пострадавших нет
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что после атаки беспилотниками по территории региона никто не пострадал, разрушений нет.

Он прокомментировал попытки киевского режима атаковать объекты в области в Карачевском и Брянском районах.

«Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Карачевским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо подразделениям ПВО!», - написал он в своем Telegram-канале.

Немногим ранее Киев предпринимал попытки ударить беспилотниками самолетного типа по территории региона. Эти атаки были успешно отражены средствами ПВО, одна в 00:10, другая в 00:45.

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