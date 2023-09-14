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Автомобили проехали по восстановленной части Крымского моста

Алексей Курильченко
17:43 14.09.2023
Восстановительные работы велись 59 дней и  завершились раньше намеченного срока.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Движение по левой части Крымского моста открыли с опережением срока. Теперь автомобили могут беспрепятственно проехать по дороге, ранее поврежденной в результате теракта.

Как сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин, работы по восстановлению велись 59 дней и завершились с опережением намеченных сроков.

«Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Напомним, что 15 июля киевские боевики совершили на мосту теракт, используя беспилотные катера со взрывчаткой. В результате был поврежден один из пролетов. В момент взрыва по мосту проезжал автомобиль - семейная пара, находившаяся там, погибла, а их дочь получила ранения.

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