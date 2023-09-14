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В РКН пообещали заблокировать WhatsApp* за отказ удалить запрещенную информацию

Игнат Далакян
16:21 14.09.2023
Ведомство рекомендует пользоваться отечественными сервисами, работающими в российской юрисдикции и соблюдающие законодательство России.
В РКН пообещали заблокировать WhatsApp* за отказ удалить запрещенную информацию
© Фото: Kevin Lermer, imago, Globallookpress
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Роскомнадзор допустил блокировку мессенджера WhatsApp* (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в России.

В ведомстве отметили, что российское законодательство распространяется на все компании, включая мессенджеры и социальные сети, работающие в нашей стране и которые ориентируются на российских пользователей.

«Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе к блокировке», - сообщили «Звезде» в Роскомнадзоре.

Ведомство также рекомендовало российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, которые соблюдают законодательство Российской Федерации и работают в российской юрисдикции.

Ранее руководитель Комитета Госдумы Российской Федерации по информполитике Александр Хинштейн не исключил блокировку мессенджера WhatsApp*, в случае запуска информационных русскоязычных каналов.

До этого генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков назвал нелогичной блокировку WhatsApp* после введения опции каналов. Он считает, что в случае блокировки данного мессенджера, люди могут писать нехорошие вещи на других площадках.

*соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

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