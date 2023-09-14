Эксперт Кусков назвал нелогичной блокировку WhatsApp

По словам эксперта, люди, пишущие нехорошие вещи в WhatsApp, не перестанут это делать на других площадках из-за блокировки мессенджера.

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Блокировка мессенджера WhatsApp после введения разработчиками опции каналов является нелогичной, заявил «Звезде» Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

По словам эксперта, после появления каналов в WhatsApp он уже может перестать быть только мессенджером и станет «рупором новостийного толка».

«Нужно понять, что очень тонкая грань... Мы же блокируем компанию Мета*, а не людей, которые пользуются этим. Уже возникает у меня вопрос: если какие-то люди будут писать в WhatsApp что-то не очень хорошо, то почему блокируют только WhatsApp, а не Telegram тоже?» - задается вопросом эксперт.

Кусков обратил внимание на запрет использования iPhone для чиновников, поскольку США является недружественной страной для России.

«Но технически смартфоны на Android ничем не лучше смартфонов на IOS. Они также могут собирать информацию и передавать вражеским силам. Давайте тогда откажемся полностью от смартфонов и будем использовать кнопочные телефоны. Почему Samsung оставляем, Южную Корею, которая тоже недружественная страна, а iPhone нет. То есть логики вообще ноль», - заключил эксперт.

Ранее в Минцифры предложили блокировать сайты о методах обхода блокировок. Реализацией займется Роскомнадзор.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.