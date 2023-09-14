В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт Кусков назвал нелогичной блокировку WhatsApp

Вероника Волосунова
13:11 14.09.2023
По словам эксперта, люди, пишущие нехорошие вещи в WhatsApp, не перестанут это делать на других площадках из-за блокировки мессенджера.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kevin Lermer, imago, Globallookpress
Читайте нас на:

Блокировка мессенджера WhatsApp после введения разработчиками опции каналов является нелогичной, заявил «Звезде» Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

По словам эксперта, после появления каналов в WhatsApp он уже может перестать быть только мессенджером и станет «рупором новостийного толка».

«Нужно понять, что очень тонкая грань... Мы же блокируем компанию Мета*, а не людей, которые пользуются этим. Уже возникает у меня вопрос: если какие-то люди будут писать в WhatsApp что-то не очень хорошо, то почему блокируют только WhatsApp, а не Telegram тоже?» - задается вопросом эксперт.

Кусков обратил внимание на запрет использования iPhone для чиновников, поскольку США является недружественной страной для России.

«Но технически смартфоны на Android ничем не лучше смартфонов на IOS. Они также могут собирать информацию и передавать вражеским силам. Давайте тогда откажемся полностью от смартфонов и будем использовать кнопочные телефоны. Почему Samsung оставляем, Южную Корею, которая тоже недружественная страна, а iPhone нет. То есть логики вообще ноль», - заключил эксперт.

Ранее в Минцифры предложили блокировать сайты о методах обхода блокировок. Реализацией займется Роскомнадзор.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:21 Армия
МО РФ сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море
13:43 В стране и мире
Путин обсудил с Совбезом отношения с союзниками и соседними странами
13:31 Армия
Видео
Российский «Аллигатор» уничтожил танк ВСУ на Южно-Донецком направлении
13:17 В стране и мире
Видео
Митволя приговорили к 4,5 годам из-за мошенничества при строительстве метро
11:52 В стране и мире
Курский губернатор Старовойт сообщил о гибели мужчины при обстреле ВСУ спиртзавода
Популярное
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
Путин удивился тому, что Чубайс «удрал» из России
Маск назвал президентом США управляющего телесуфлером Байдена
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.