Хинштейн заявил о вероятной блокировке WhatsApp в России в случае запуска каналов

Глава Комитета Госдумы по информполитике отметил, что не стоит сомневаться в антироссийском характере этих каналов.

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Глава Комитета Государственной думы России по информационной политике Александр Хинштейн допустил блокировку WhatsApp, если мессенджер запустит информационные русскоязычные каналы.

Хинштейн поддержал в своем Telegram-канале позицию коллеги Антона Горелкина пересмотреть отношение к данному мессенджеру «вплоть до его блокировки».

Руководитель Комитета Госдумы по информполитике также отметил, что не приходится сомневаться в антироссийском характере этих каналов, поскольку WhatsApp принадлежит компании Meta* (признана экстремистской и запрещена на территории России).

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков назвал нелогичной блокировку WhatsApp. По его словам, пишущие нехорошие вещи люди не перестанут это делать на любых других площадках из-за блокировки этого мессенджера.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.