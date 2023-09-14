МИД России объявил персонами нон грата двух американских дипломатов
МИД РФ сообщил о том, что два американских дипломата Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн стали считаться в России персонами нон грата и должны покинуть территорию страны в течение семи дней.
«Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в ''конфиденциальном сотрудничестве'' с иностранным государством российским гражданином Р. Шоновым», - сообщается на официальном сайте МИД России.
В заявлении также говорится, что послы за деньги выполняли задания, наносящие ущерб национальной безопасности страны.
Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Его обвиняют в сборе данных о ходе СВО в интересах Вашингтона по заданию Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна, которых сегодня и объявили персонами нон грата.
Недавно в российский МИД вызвали посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна. Ему передали ноту протеста в связи с оскорблениями официального представителя ведомства Марии Захаровой со стороны председателя Национального собрания Республики Армения Алена Симоняна.