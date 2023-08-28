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ФСБ опубликовала кадры задержания дипломата США Шонова

Алексей Курильченко
09:10 28.08.2023
В службе уточнили, что фигурант работал по заданию сотрудников политического отдела посольства США.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры пресечения противоправной деятельности бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Напомним, что он подозревается в сборе данных о специальной военной операции в интересах Вашингтона.

В службе уточнили, что Шонов работал за материальное вознаграждение по заданию Силлина Джеффри и Бернстайна Дэвида - сотрудников политического отдела посольства США в Москве. Шонову предъявлено обвинение по статье УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

Как сообщили в ФСБ РФ, Шонову предъявлено обвинение в сборе для Вашингтона данных о спецоперации. Силовики также планируют допросить сотрудников посольства, по заданию которых действовал дипломат - соответствующие повестки уже направлены в диппредставительство.

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