ФСБ опубликовала кадры задержания дипломата США Шонова

В службе уточнили, что фигурант работал по заданию сотрудников политического отдела посольства США.

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Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры пресечения противоправной деятельности бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова. Напомним, что он подозревается в сборе данных о специальной военной операции в интересах Вашингтона.

В службе уточнили, что Шонов работал за материальное вознаграждение по заданию Силлина Джеффри и Бернстайна Дэвида - сотрудников политического отдела посольства США в Москве. Шонову предъявлено обвинение по статье УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством».

Как сообщили в ФСБ РФ, Шонову предъявлено обвинение в сборе для Вашингтона данных о спецоперации. Силовики также планируют допросить сотрудников посольства, по заданию которых действовал дипломат - соответствующие повестки уже направлены в диппредставительство.