Карпин выразил сожаление насчет своих слов про работу в сборной России

Главный тренер сборной РФ по футболу заметил, что ему стоило бы выразиться по-другому, но посыл его слов не поменялся бы.

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил о сожалении насчет собственных слов о том, что не держится за свое место в национальной команде. Карпин отметил, что ему стоило бы выразиться по-другому, но посыл все равно остался бы тем же.

«Пожалел ли я, что так сказал? Наверное, да. Мне следовало выразиться по-другому, потому что к словам цепляются. Но посыл остался бы тем же: я не держусь за место и готов к увольнению. Не только в сборной России, а везде. У меня увольнений было достаточно», - сказал тренер в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем Карпин подчеркнул, что любой тренер должен быть готов к отставке во время подписания контракта.

Напомним, на пресс-конференции 26 марта Валерий Карпин заявил, что «не держится» за место в сборной, как и в «Ростове», но при этом работа ему нравится. Слова главного тренера сборной России раскритиковал министр спорта РФ Олег Матыцин. Он подчеркнул, что главный тренер сборной - это лицо не только команды, но и всей страны.