Путин обсудил с Совбезом отношения с союзниками и соседними странами

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза отношения со странами ближнего и дальнего зарубежья.

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Президент России Владимир Путин предложил Совету безопасности обсудить дипломатические отношения РФ с соседними странами и нашими союзниками, а также поговорить о взаимодействии России со странами дальнего зарубежья.

«В повестке дня сегодня у нас несколько вопросов - они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками. А также поговорим об обеспечении интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья», - сказал президент на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в ходе его официального визита в Москву. Министры обсудили зерновую сделку и встречу президентов России и Турции.

Главы государств встретились в Сочи в начале сентября. По сути, они заключили новую зерновую сделку, по которой Турция превратилась в зерновой хаб. Также на встрече инициировали создание в стране газового хаба.