Ожидания и реальность: что происходило вокруг встречи Путина и Эрдогана в Сочи

Российское зерно пойдет на мировые рынки через Турцию, которая превращается в большой зерновой хаб. Россия при посредничестве Катара готова поставить до миллиона тонн зерна в беднейшие африканские страны.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Начало ушедшей недели было отмечено большой политической встречей. Владимир Путин принял в Сочи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Это была их первая личная встреча после того, как Россия вышла из зерновой сделки, и она четко обозначила, что впредь - пока гуманитарные коридоры используются для украинских атак на российские объекты, и пока экономические интересы России в виде разблокирования работы банков и поставок удобрений будут игнорироваться - возобновления вывоза зерна по Черному морю из украинских портов не будет.

А вот прямое двустороннее сотрудничество между Россией и Турцией по этому вопросу будет развиваться. И по сути, в Сочи была заключена новая сделка. Но уже без Украины, ООН и прочих ненужных и лживых посредников.

Российское зерно пойдет на мировые рынки через Турцию, которая превращается в большой зерновой хаб. Россия при посредничестве Катара готова поставить до миллиона тонн зерна в беднейшие африканские страны, убирая тем самым все разговоры о мировом голоде и якобы нашей ответственности за рост цен на зерно.

Кроме того, активизируется работа по созданию в Турции газового хаба, который должен стать площадкой для поставок российского топлива в другие страны. И потому западная пресса так напряглась, сопроводив сочинские переговоры Путина и Эрдогана заголовками типа «Все карты в зерновой сделке на руках у Путина, и от Запада теперь мало что зависит».

Фокус внимания западных изданий в понедельник сместился с украинского берега Черного моря на российский. Сочи - место, где решалось будущее зерновой сделки. Все надежды на ее возобновление иностранная пресса возлагала на президента Турции, сделав ставку на то, что он прилетит в Россию и уговорит Владимира Путина снова обеспечить безопасный коридор для экспорта украинского зерна. Место для переговоров было выбрано соответствующее - санаторий «Русь» прямо на берегу Черного моря. Реджеп Тайип Эрдоган даже не почувствовал разницу в климате.