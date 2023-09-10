В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ожидания и реальность: что происходило вокруг встречи Путина и Эрдогана в Сочи

Станислав Иващенко
20:47 10.09.2023
Российское зерно пойдет на мировые рынки через Турцию, которая превращается в большой зерновой хаб. Россия при посредничестве Катара готова поставить до миллиона тонн зерна в беднейшие африканские страны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Начало ушедшей недели было отмечено большой политической встречей. Владимир Путин принял в Сочи турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Это была их первая личная встреча после того, как Россия вышла из зерновой сделки, и она четко обозначила, что впредь - пока гуманитарные коридоры используются для украинских атак на российские объекты, и пока экономические интересы России в виде разблокирования работы банков и поставок удобрений  будут игнорироваться - возобновления вывоза зерна по Черному морю из украинских портов не будет.

А вот прямое двустороннее сотрудничество между Россией и Турцией по этому вопросу будет развиваться. И по сути, в Сочи была заключена новая сделка. Но уже без Украины, ООН и прочих ненужных и лживых посредников.

Российское зерно пойдет на мировые рынки через Турцию, которая превращается в большой зерновой хаб. Россия при посредничестве Катара готова поставить до миллиона тонн зерна в беднейшие африканские страны, убирая тем самым все разговоры о мировом голоде и якобы нашей ответственности за рост цен на зерно.

Кроме того, активизируется работа по созданию в Турции газового хаба, который должен стать площадкой для поставок российского топлива в другие страны. И потому западная пресса так напряглась, сопроводив сочинские переговоры Путина и Эрдогана заголовками типа «Все карты в зерновой сделке на руках у Путина, и от Запада теперь мало что зависит».

Фокус внимания западных изданий в понедельник сместился с украинского берега Черного моря на российский. Сочи - место, где решалось будущее зерновой сделки. Все надежды на ее возобновление иностранная пресса возлагала на президента Турции, сделав ставку на то, что он прилетит в Россию и уговорит Владимира Путина снова обеспечить безопасный коридор для экспорта украинского зерна. Место для переговоров было выбрано соответствующее - санаторий «Русь» прямо на берегу Черного моря. Реджеп Тайип Эрдоган даже не почувствовал разницу в климате.

© ТРК «Звезда»

К очной встрече лидеров двух стран - особое внимание. Она первая за 12 месяцев - весь год президенты общались только по телефону, первая после переизбрания Эрдогана назло Западу, а главное - первая после выхода России из зерновой сделки. Переговоры в широком составе с главами МИД и Минобороны продлились полтора часа. Затем президенты еще около двух часов общались с глазу на глаз.

«Нам есть о чем поговорить и с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Конечно, не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом. Я знаю, что Вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу», - сказал Владимир Путин.

Из ответа Эрдогана стало ясно, какую именно тему он хотел бы обсудить больше всего.

«Можно сказать, что весь мир устремил взгляд на зерновую сделку: что получится, какой будет результат? У всех есть ожидания. Я верю, что после наших контактов и в ходе нашей пресс-конференции мы дадим миру необходимое послание, особенно малоразвитым африканским странам», - ответил Реджеп Тайип Эрдоган.

Большая часть повестки сочинского диалога так или иначе затрагивала спецоперацию на Украине. От нее сейчас зависит многое, в том числе и остановленная зерновая сделка. Ее второе название - черноморская инициатива, и заключается она в том, чтобы Россия, проводя СВО, разрешала торговым кораблям двигаться из портов Украины и обратно. В сделке четыре участника - Россия, Турция, Украина и ООН. Только договоренности выполняют не все. Турция и ООН выступали посредниками между Москвой и Киевом. Россия свою часть сделки выполняла, а вот Украина и Запад со своими санкциями дважды предавали данное на бумаге слово.

Чем завершилась встреча и какие последствия повлекла - смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.