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ЕС снял санкции с бизнесменов Ахмедова, Березкина и Шульгина

Алексей Курильченко
10:17 14.09.2023
В отношении других попавших под санкции лиц ограничения продлены до 2024 года.
ЕС снял санкции с бизнесменов Ахмедова, Березкина и Шульгина
© Фото: Europa Press, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Европейский союз принял решение снять санкции апреля 2022 года с трех российских бизнесменов. Имена россиян, с которых сняли ограничения, опубликованы в Официальном журнале ЕС. Это бизнесмен Фархад Ахмедов, предприниматель Григорий Березкин  и бывший глава компании Ozon Александр Шульгин.

«Удаляются записи, касающиеся следующих лиц: Фархада Ахмедова, Александра Шульгина, Георгия Шуваева», - отмечается в тексте журнала.

Предварительно Евросоюз уведомил о снятии санкций, введенных в апреле 2022 года, с четырех граждан России, однако не сообщил их имен. В отношении остальных попавших в санкционный список ограничения были продлены до 15 марта 2024 года.

Ранее Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге постановил отменить санкции ЕС против бывшего главы Ozon Александра Шульгина. Это был первый случай исключения гражданина РФ из списка санкций, созданного в апреле 2022 года.

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