Четверых россиян исключили из санкционного списка ЕС

ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении российских граждан до 15 марта следующего года, однако для четверых россиян сделали исключение.

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Евросоюз исключил из санкционного списка четверых россиян (кого именно - пока неизвестно). Ранее основанием для их внесения стал «подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины».

«В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырех лиц», - говорится в публикации Совета ЕС.

Для остальных российских граждан, попавших под рестрикции, индивидуальные санкции продлили до 15 марта 2024 года.

Ранее стало известно, что США могут ввести санкции в отношении лиц, поддержавших выборы в новых российских регионах - Крыму, Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.