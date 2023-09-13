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Четверых россиян исключили из санкционного списка ЕС

Елизавета Егорова
15:50 13.09.2023
ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении российских граждан до 15 марта следующего года, однако для четверых россиян сделали исключение.
Четверых россиян исключили из санкционного списка ЕС
© Фото: Thomas Banneyer, dpa, Globallookpress
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Евросоюз исключил из санкционного списка четверых россиян (кого именно - пока неизвестно). Ранее основанием для их внесения стал «подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины».

«В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырех лиц», - говорится в публикации Совета ЕС.

Для остальных российских граждан, попавших под рестрикции, индивидуальные санкции продлили до 15 марта 2024 года.

Ранее стало известно, что США могут ввести санкции в отношении лиц, поддержавших выборы в новых российских регионах - Крыму, Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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