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На видео попали отвалившиеся части самолета А320, совершившего посадку в поле

Анастасия Бобылева
Елизавета Пронина
06:14 13.09.2023
На опубликованных кадрах можно увидеть отвалившиеся запчасти самолета, также еще недавно под ним можно было увидеть часть вытекшего топлива.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Опубликованы кадры самолета Airbus A320, экстренно севшего в поле в Новосибирской области. Посадку пришлось совершить из-за ЧП, которое произошло по пути из Сочи в Омск.

В поле, в котором сел самолет, работают сотрудники правоохранительных органов. Они оцепили место стоянки. Следственные мероприятия и отбуксировка летательного судна могут занять длительное время.

От экстренной посадки пострадал и сам А320. На кадрах видны отвалившиеся запчасти самолета, также еще вчера под ним можно было увидеть часть вытекшего топлива.

Инцидент произошел во вторник 12 сентября. В вылетевшем из Сочи самолете обнаружили проблему с гидравликой. Пилоты приняли решение изменить маршрут и совершить посадку в Новосибирске, однако вскоре выяснилось, что топлива до новосибирского аэропорта не хватит. Тогда командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов решили экстренно посадить самолет в поле и успешно выполнили эту задачу.

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