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Захарова: Россия не враг Армении и никогда им не станет

Марина Крижановская
05:20 13.09.2023
Мария Захарова пояснила, что жесткую реакцию МИД России вызвала неправда и подмена фактов со стороны Армении.
Захарова: Россия не враг Армении и никогда им не станет
© Фото: Минобороны России
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В МИД РФ сделали адресованное гражданам Армении заявление, что в России не надо искать врага. Подчеркнуто, что Россия «никогда не была врагом Армении и никогда не будет». Слова принадлежат официальному представителю министерства иностранных дел Марии Захаровой.

На полях Восточного экономического форума она обратила внимание, что признание Нагорного Карабаха азербайджанским принадлежит не России, а властям Армении. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

«Это не Россия признавала за Азербайджаном права на Нагорный Карабах, это сделали руководство Армении. Это им, народу Армении, решать, как к этому относиться. Но не надо возлагать вину и ответственность за решения, принимаемые в Ереване, на Россию. Не надо в России искать врага», - приводит ее слова агентство.

Мария Захарова рассказала, чем было мотивировано решение вызвать посла Армении в МИД России. Она пояснила, что российская сторона приняла во внимание множество сказанных армянской стороной слов.

«Мы обращали внимание даже не столько на тональность и оскорбительные вещи персонального плана, хамство, которое было - не на это обращали внимание. А на то, что в основе их лежала неправда, неточность или попытка подменить факты их отражением. Вот что вызвало нашу реакцию, поэтому и посол был приглашен в МИД. <...> Во-вторых, это не наша стилистика реагировать на эту грубость. Просто не наш метод. Мы выше этого ежедневного переругивания, кроме ситуаций, когда речь идет о подмене понятий, имеющих принципиальное значение», - заявила официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что желание найти виновных, когда что-то идет не так, опасно для Армении и может привести к катастрофическим последствиям.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что ничего хорошего нет в попытках США проникнуть в Закавказье. В контексте отказа Армении от совместных учений в рамках ОДКБ Лавров сказал, что совместные военные учения Армении и США «вызывают сожаление» в России.

До этого в МИД РФ сделали жесткое представление послу Армении Арутюняну. Помимо этого он получил ноту протеста, в которой было указано на неприемлемость оскорбительных высказываний в адрес официального представителя ведомства Марии Захаровой и МИД РФ в целом со стороны председателя Национального собрания Республики Армения Алена Симоняна.

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