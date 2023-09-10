Лавров: нет ничего хорошего в попытках США проникнуть в Закавказье

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что совместные военные учения Армении и США «вызывают сожаление» в России, и нет ничего хорошего в том, что Соединенные Штаты стремятся обеспечить свое присутствие в Закавказье. Об этом дипломат рассказал во время брифинга по итогам саммита G20 в Нью-Дели.

«Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении», - прокомментировал Лавров.

Он добавил, что появление американских баз в любой точке мира обычно «до добра не доводит», поэтому действия армянского руководства в контексте проведения учений вызывают «сожаление» у МИД РФ.

Более того по словам Лаврова, подобные мероприятия выглядят «странно» в условиях, когда Ереван отказывается от учений в рамках ОДКБ. Власти Армении объясняют подобную ситуацию тем, что в ОДКБ ранее не выступили с осуждением действий Азербайджана. При этом Соединенные Штаты также не выразили критику политики Баку.

Ранее в Кремле с настороженностью отнеслись к новости о совместных учениях Вашингтона и Еревана. Они должны пройти 11-20 сентября на армянской территории и предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами во время выполнения миротворческих задач.