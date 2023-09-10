В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров: нет ничего хорошего в попытках США проникнуть в Закавказье

Елизавета Кондрикова
13:33 10.09.2023
Лавров назвал действия Армении «странными», поскольку одновременно в стране отказываются от военных учений в рамках ОДКБ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что совместные военные учения Армении и США «вызывают сожаление» в России, и нет ничего хорошего в том, что Соединенные Штаты стремятся обеспечить свое присутствие в Закавказье. Об этом дипломат рассказал во время брифинга по итогам саммита G20 в Нью-Дели.

«Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении», - прокомментировал Лавров.

Он добавил, что появление американских баз в любой точке мира обычно «до добра не доводит», поэтому действия армянского руководства в контексте проведения учений вызывают «сожаление» у МИД РФ.

Более того по словам Лаврова, подобные мероприятия выглядят «странно» в условиях, когда Ереван отказывается от учений в рамках ОДКБ. Власти Армении объясняют подобную ситуацию тем, что в ОДКБ ранее не выступили с осуждением действий Азербайджана. При этом Соединенные Штаты также не выразили критику политики Баку.

Ранее в Кремле с настороженностью отнеслись к новости о совместных учениях Вашингтона и Еревана. Они должны пройти 11-20 сентября на армянской территории и предполагают операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами во время выполнения миротворческих задач.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:33 В стране и мире
Видео
Лавров: нет ничего хорошего в попытках США проникнуть в Закавказье
11:39 В стране и мире
ЦИК заявил об уничтожении избирательного участка в Запорожье
11:08 В стране и мире
На пост губернатора ЯНАО переизбрали 35-летнего Артюхова
11:00 В стране и мире
ЕС запретил въезжать россиянам на своем автомобиле и с личными смартфонами
09:29 В стране и мире
В воздухе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Популярное
Маск назвал президентом США управляющего телесуфлером Байдена
В Москве женщина и пятеро детей отравились кексами с марихуаной
Папа римский в шутку побоксировал со Сталлоне в Ватикане
Видео
Кряхтящего от удовольствия малыша панды Диндин удалось снять во время кормления
Economic Times: Индию хотят переименовать в Бхарат
Видео
Захарова показала осколки натовских боеприпасов во время брифинга
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.