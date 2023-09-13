Посол Антонов: Россия поможет Африке стать самобытным центром мирового развития

Глава диппредства РФ в США сказал, что у официальной Москвы нет намерений навязывать народам Африки чуждые им ценности и нормы.

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Россия намерена помогать Африке становиться самобытным и влиятельным центром развития. При этом у официальной Москвы нет цели по навязыванию странам этого континента каких-либо моделей политического устройства или экономического развития, «чуждые им ценности и нормы». Об этом на торжественном вечере заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Мероприятие было посвящено подведению итогов прошедшего в конце июля саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Присутствовали десятки представителей дипломатических миссий стран Африки, сотрудники российского посольства, журналисты.

«Главная наша мысль: Россия нацелена на оказание реального содействия Африке в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития», - цитирует посла RT.

Анатолий Антонов отметил, что совместных проектов огромное множество и на их перечисление «не хватит нашего вечера».

«Как не поддержать слова президента Коморы и текущего председателя Африканского союза: "Если выигрывает Россия, с ней выигрывает и Африка"», - сказал глава российского диппредства в США.

Он обратил внимание на попытки некоторых стран мира «опорочить» усилия, прилагаемые Россией в Африке. Посол Антонов пояснил, что результаты прошедшего в РФ события показали новый вектор развития мировой архитектуры.

«В этом контексте подчеркну: мы не собираемся навязывать народам Африки какие-либо модели политического устройства или экономического развития, чуждые им ценности и нормы. Результаты саммита в Санкт-Петербурге проявили новый вектор развития более равноправной и справедливой мировой архитектуры», - заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что Африка настроена к России в высшей степени положительно. Он отметил, что хотя товарооборот еще и небольшой, но потенциал колоссальный. Также упоминалось о планах России и Африки расширить прямое пассажирское авиасообщение.