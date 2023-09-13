В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол Антонов: Россия поможет Африке стать самобытным центром мирового развития

Марина Крижановская
02:32 13.09.2023
Глава диппредства РФ в США сказал, что у официальной Москвы нет намерений навязывать народам Африки чуждые им ценности и нормы.
Посол Антонов: Россия поможет Африке стать самобытным центром мирового развития
© Фото: Алексей Агарышев РИА Новости
Читайте нас на:

Россия намерена помогать Африке становиться самобытным и влиятельным центром развития. При этом у официальной Москвы нет цели по навязыванию странам этого континента каких-либо моделей политического устройства или экономического развития, «чуждые им ценности и нормы». Об этом на торжественном вечере заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Мероприятие было посвящено подведению итогов прошедшего в конце июля саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Присутствовали десятки представителей дипломатических миссий стран Африки, сотрудники российского посольства, журналисты.

«Главная наша мысль: Россия нацелена на оказание реального содействия Африке в превращении стран континента в самобытный и влиятельный центр мирового развития», - цитирует посла RT.

Анатолий Антонов отметил, что совместных проектов огромное множество и на их перечисление «не хватит нашего вечера».

«Как не поддержать слова президента Коморы и текущего председателя Африканского союза: "Если выигрывает Россия, с ней выигрывает и Африка"», - сказал глава российского диппредства в США.

Он обратил внимание на попытки некоторых стран мира «опорочить» усилия, прилагаемые Россией в Африке. Посол Антонов пояснил, что результаты прошедшего в РФ события показали новый вектор развития мировой архитектуры.

«В этом контексте подчеркну: мы не собираемся навязывать народам Африки какие-либо модели политического устройства или экономического развития, чуждые им ценности и нормы. Результаты саммита в Санкт-Петербурге проявили новый вектор развития более равноправной и справедливой мировой архитектуры», - заявил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что Африка настроена к России в высшей степени положительно. Он отметил, что хотя товарооборот еще и небольшой, но потенциал колоссальный. Также упоминалось о планах России и Африки расширить прямое пассажирское авиасообщение.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:33 В стране и мире
Германия и Венгрия не будут выдавать Украине уклонистов
16:33 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео прибытия Ким Чен Ына с официальным визитом в Россию
15:41 В стране и мире
Видео
Одного пассажира севшего в поле А320 госпитализировали после прибытия в Омск
14:08 Армия
Видео
Минобороны: ВС РФ уничтожили РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции в зоне СВО
14:09 В стране и мире
Видео
Жена пилота экстренно севшего в поле самолета рассказала, что сыновья гордятся отцом
Популярное
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
Путин удивился тому, что Чубайс «удрал» из России
Маск назвал президентом США управляющего телесуфлером Байдена
В Москве женщина и пятеро детей отравились кексами с марихуаной
Папа римский в шутку побоксировал со Сталлоне в Ватикане
Видео
Кряхтящего от удовольствия малыша панды Диндин удалось снять во время кормления
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.