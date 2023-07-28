Россия и Африка планируют расширить прямое пассажирское авиасообщение

На саммите Россия-Африка договорились способствовать проведению переговоров о расширении пассажирского авиасообщения.

© Фото: Владимир Сергеев, РИА Новости

Россия и страны Африки договорились принять меры для проведения переговоров о расширении пассажирского прямого авиасообщения. Об этом говорится в принятом Плане действий Форума партнерства Россия-Африка на 2023-2026 годы. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Способствовать проведению переговоров между представителями российских и африканских авиационных перевозчиков», - сказано в плане.

Об этом договорились на полях саммита Россия-Африка, который проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. На саммите присутствуют лидеры почти 50 африканских государств.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о запуске «масштабной» программы помощи странам Африки по борьбе с инфекциями до 2026 года.