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МО РФ сообщило об уничтожении трех безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

19:35 13.09.2023
Катера украинских боевиков были обнаружены и уничтожены Морской авиацией Черноморского флота России.
МО РФ сообщило об уничтожении трех безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В акватории Черного моря Морская авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила три безэкипажных катера украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«13 сентября т.г. в акватории Черного моря Морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены 3 безэкипажных катера ВСУ», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщили о поражении трех бригад украинских националистов в районе населенного пункта Работино. Российское военное ведомство отметило, что были поражены живая сила и техника 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад противника.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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