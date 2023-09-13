МО РФ: нанесено огневое поражение трем бригадам ВСУ в районе Работино

За сутки уничтожены более 205 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля, добавили в Минобороны.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военные нанесли огневое поражение трем бригадам противника в районе Работино Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны также сообщили об отражении двух атак украинских штурмгрупп в районе Вербового в Запорожской области.

Суточные потери украинской стороны на Запорожском направлении превысили 205 человек. Помимо живой силы, противник лишился танка, трех боевых бронированных машин и двух автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы российские военные поразили американские буксируемые гаубицы М777 и М119, советские буксируемые гаубицы Д-30, Д-20 и «Мста-Б».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.