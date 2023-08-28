Туристка из России пропала во время дайвинга у побережья Хургады

Мать четверых детей из России погружалась на дно Красного моря вместе с супругом, однако на поверхность поднялся только мужчина.

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В Египте начали поиски пропавшей во время дайвинга матери четверых детей из Санкт-Петербурга, инцидент произошел 26 июля около острова Гифтун к югу от Хургады. Об этом сообщает 78.ru.

Женщина вместе с мужем и профессиональными дайверами погружалась на глубину, однако в какой-то момент она пропала из поля зрения. По данным гидов, супруги превысили разрешенную глубину - 110 метров. У мужчины ухудшилось самочувствие и он решил подняться наверх, а женщина продолжила погружение. У пары четверо сыновей. Ведутся поиски.

Ранее у побережья египетской Хургады акула убила туриста из России. Очевидец нападения акулы на россиянина рассказала, что могло стать причиной несчастного случая.