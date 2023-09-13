В МО РФ разъяснили детали компенсации выплат пенсионерам, поступившим на службу после начала СВО

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Все военные пенсионеры, которые поступили на военную службу после начала спецоперации или были призваны в рамках частичной мобилизации, получат компенсацию, заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Как пояснила заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова, это (указ президента, устанавливающий выплату военным пенсионерам. - Прим.ред.) позволит Минобороны России выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат», - говорится в сообщении.

Из указа президента РФ следует, что мобилизованные и участники спецоперации, заключившие контракт с Минобороны, получат стопроцентную компенсацию военной пенсии. В соответствии с законодательством РФ срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года будет осуществлен в ноябре текущего года.

Шевцова добавила, что компенсация будет выплачена всем военным пенсионерам - участникам военной операции на Украине или мобилизованным.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.