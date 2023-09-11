Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам СВО

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Военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в спецоперации, получат полную компенсацию военной пенсии. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Согласно тексту документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации, 100-процентная компенсация военной пенсии полагается кроме основных выплат.

Кроме того, в указе главы государства говорится, что российскому правительству поручено определить порядок выплаты ежемесячных компенсаций пенсионерам-участникам специальной военной операции, а также обеспечить финансирование указанных расходов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что важно, чтобы каждый запланированный рубль дошел до участников СВО. Глава российского кабмина отметил, что, несмотря на санкции, финансирование нужд СВО идет в полном объеме.