Шевцова: военные пенсионеры получат компенсацию за весь период с момента повторного поступления на службу

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Военные пенсионеры начнут получать компенсацию пенсии за весь период с момента повторного поступления на службу. Об этом заявила заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова.

«Компенсация будет выплачена в 100-процентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно», - приводит ее слова Минобороны России.

Замглавы российского оборонного ведомства добавила, что выплата данной компенсации коснется всех военных пенсионеров, которые поступили на военную службу после начала военной операции по защите Донбасса.

Из указа президента РФ следует, что мобилизованные и участники спецоперации, заключившие контракт с Минобороны, получат стопроцентную компенсацию военной пенсии. В соответствии с законодательством РФ срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года будет осуществлен в ноябре текущего года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.