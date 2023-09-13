Москва выразила демарш Баку из-за заявлений о выборах в новых регионах

Россия выступила с демаршем в отношении Баку из-за заявлений о непризнании выборов в новых регионах.

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Москва выразила демарш Баку из-за заявлений о том, что в Азербайджане не признают выборы в новых регионах. С таким заявлением выступила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

«Мы высказали все по этому поводу. <...> Мы исходим из того, что в Баку должны относиться к вопросу территориальной целостности нашей страны с тем же уважением, на которое партнеры рассчитывают уже с нашей стороны, когда речь заходит о территориальной целостности Азербайджанской Республики», - сказала дипломат.

Ранее азербайджанский МИД опубликовал пресс-релиз, в котором сделал заявление, что выборы на части международно признанной территории Украины не могут иметь юридическую силу.

Ранее под выстрелы и звуки разрывающихся снарядов состоялись выборы в новых регионах России. В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке член избиркома получил контузию. Кроме того, чтобы разгрузить некоторые участки, например в Макеевке, было принято решение провести досрочное голосование.