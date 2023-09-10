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Во время голосования в Донецке контужен член избиркома

Дарина Криц
23:46 10.09.2023
Процесс голосования сопровождался взрывами и разрывающимися снарядами.
Во время голосования в Донецке контужен член избиркома
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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В единый день голосования в России в новых регионах выборы проходили под обстрелами. В таких условиях секретарь избиркома в Донецке получил контузию. Об этом рассказал координатор выборов в четырех новых регионах России руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин. Его слова приводит РИА Новости.

При этом выстрелы и звуки разрывающихся снарядов не смогли испугать граждан, желавших отдать свой голос на выборах. Сидякин сообщил, что прилетали БПЛА. Все живы, идет подсчет голосов.

«Выборы в непростой обстановке проходили. У нас те исполнительные комитеты, которые находятся рядом с линией фронта, обстреливались. Сам процесс голосования проходил под тревожные звуки снарядов. В Донецке секретарь комиссии контужен», - цитирует его агентство.

Немногим ранее Донецк и Горловка были обстреляны украинскими националистами. По Горловке ударили 19 кассетными снарядами и 11 снарядами калибра 155 миллиметров. По столице ДНР Донецку боевики выпустили девять 155-миллиметровых снарядов, пять кассетных снарядов и 15 ракет из реактивной системы залпового огня.

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